FST PL-960B светодиодная панель

Описание

В светодиодной складной системе панелей FST PL-960B есть возможность последовательного или параллельного подключения панелей к балласту. Одновременно могут работать как одна, так и две или сразу три панели. Благодаря вынесенному установочному кронштейну можно произвольно менять угол освещения и наклона панелей.

Корпус панелей выполнен из высококачественного легкого и прочного алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам.

Система панелей работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов с креплением V-mount в балласте системы, поэтому может использоваться как в помещении, так и вне его. Также на балласте яркий информативный дисплей и легкое интуитивное управление. Есть порты подключения к сети DMX.

Характеристики: