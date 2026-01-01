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FST PL-960B светодиодная панель
FST PL-960B светодиодная панель
FST PL-960B светодиодная панель

FST PL-960B светодиодная панель

FST
Артикул: MTG-0072

Уникальная профессиональная светодиодная складная система из трех панелей. Позволяет менять размер источника и угол наклона каждой панели в отдельности. Количество светодиодов в каждой панели - 480 шт х 2, срок их службы - 50000 ч, цветовая температура меняется в пределах 3200-5600 K. Работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов. Система панелей может быть подключена к сети DMX.

Описание

В светодиодной складной системе панелей FST PL-960B есть возможность последовательного или параллельного подключения панелей к балласту. Одновременно могут работать как одна, так и две или сразу три панели. Благодаря вынесенному установочному кронштейну можно произвольно менять угол освещения и наклона панелей.

Корпус панелей выполнен из высококачественного легкого и прочного алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам.

Система панелей работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов с креплением V-mount в балласте системы, поэтому может использоваться как в помещении, так и вне его. Также на балласте яркий информативный дисплей и легкое интуитивное управление. Есть порты подключения к сети DMX.

Характеристики:

  • количество светодиодов, шт. - 480 х 2 (для каждой панели)
  • мощность, Вт - 96
  • световой поток, Лм - 9600
  • индекс цветопередачи - CRI95+
  • диапазон регулировки мощности - 0-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50000
  • питание - DC 14,5 V, разъем V-mount для батарей Sony BP-130 или их аналогов
  • сетевой адаптер 110-220 V
  • материал - алюминиевый сплав
  • порты подключения DMX
  • дистанционное управление - 2,4 Ггц, до 30 м
  • размер панелей, мм - 280х380 (одна панель), 280х1170 (вся система)
  • толщина одной панели, мм - 12

Комплектация

  • Складная светодиодная система панелей 3-в-1
  • Сетевой адаптер.
  • Блок питания (балласт).
  • Установочный кронштейн.
  • Межблочные сетевые кабели.

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