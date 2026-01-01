FST PL-960B светодиодная панель

В светодиодной складной системе панелей FST PL-960B есть возможность последовательного или параллельного подключения панелей к балласту. Одновременно могут работать как одна, так и две или сразу три панели. Благодаря вынесенному установочному кронштейну можно произвольно менять угол освещения и наклона панелей.
Корпус панелей выполнен из высококачественного легкого и прочного алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам.
Система панелей работает и от сети, и от батарейных аккумуляторов с креплением V-mount в балласте системы, поэтому может использоваться как в помещении, так и вне его. Также на балласте яркий информативный дисплей и легкое интуитивное управление. Есть порты подключения к сети DMX.
Характеристики:
- количество светодиодов, шт. - 480 х 2 (для каждой панели)
- мощность, Вт - 96
- световой поток, Лм - 9600
- индекс цветопередачи - CRI95+
- диапазон регулировки мощности - 0-100%
- срок службы светодиодов, ч - 50000
- питание - DC 14,5 V, разъем V-mount для батарей Sony BP-130 или их аналогов
- сетевой адаптер 110-220 V
- материал - алюминиевый сплав
- порты подключения DMX
- дистанционное управление - 2,4 Ггц, до 30 м
- размер панелей, мм - 280х380 (одна панель), 280х1170 (вся система)
- толщина одной панели, мм - 12