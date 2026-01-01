FST PL-600BPro светодиодная панель

Описание

В светодиодной панели FST PL-600BPro используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.

Корпус панели FST PL-600BPro выполнен из алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеивающая панель, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока. Предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому можно работать и в помещении, и вне его. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.

Панель можно закрепить на стойке, а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения. Для соединения с сетью DMX имеются порты и кабель.

Характеристики: