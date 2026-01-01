FST PL-1200B светодиодная панель

Описание

FST PL-1200B - профессиональная светодиодная панель, в которой используются основные преимущества LED-технологии: энергосбережение, высокая яркость, точное воспроизведение цвета, адаптивность к условиям освещения благодаря возможности изменения цветовой температуры, небольшая теплоотдача, позволяющая использовать естественное охлаждение и, как следствие, отсутствие шума, мешающего при записи звука.

Корпус светодиодной панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. По бокам панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения.

В комплекте есть рассеиватель для того, чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока. В панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, поэтому ее можно использовать и в помещении, и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток.

На задней панели прибора расположен информативный дисплей, показывающий точные характеристики светового потока в системе RGB. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. Есть возможность подключения панели к сети DMX. Также в комплекте идет пульт дистанционного управления для изменения основных параметров, таких как цветовая температура, мощность, настройка канала и группы и т.д.

Характеристики: