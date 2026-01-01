FST SB-50 PL500600 cофтбокс для LED-панелей

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтбокс специально разработан для светодиодных панелей FST PL-500MPro/600BPro, имеет каркасную основу для крепления на приборе, внешний рассеиватель и соты для создания более мягкого и более направленного светового потока. Размеры внешнего рассеивателя 34х38 см. В комплекте - софтбокс, соты, каркас, мягкий чехол для переноски.
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