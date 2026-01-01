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FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой
FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой
FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой

FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой

FST
Артикул: MTG-0066

Светодиодная панель FST LP-1024 – прибор для студийной фотосъемки со встроенными 1040 светодиодами, регулировкой цветовой температуры, продолжительным сроком службы (50000 ч). Достоинством панели FST LP-1024 является возможность дистанционного управления с помощью пульта ДУ 2,4 ГГЦ. Пульт оснащен светодиодным дисплеем и имеет дальность управления не более 50 м.

Описание

На задней стороне корпуса светодиодной панели FST LP-1024 расположены органы управления, настройка и индикация цветовой температуры. Регулировка цветовой температуры осуществляется плавно, в пределах 3200-5600 K.

Панель заключена в прочный стальной корпус.

Светодиоды создают низкое тепловое излучение, дающее возможность работать с объектами, требовательными к данным показателям. FST LP-1024 может работать и самостоятельно, и в составе единой сети управления светом. Для этого на корпусе имеются порты DMX. Работает он от сети и от автономного питания. Место для установки аккумулятора предусмотрено на задней стороне корпуса.

Прибор предназначен тем, кто профессионально занимается видеосъемкой.

Характеристики:

  • цветовая температура, град. - 3200-5600 K
  • тип лампы - светодиодная
  • мощность, Вт - 64
  • источник питания - DC 13V-19V, адаптер DC 15V 4A GX16-2
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 К, регулируемая
  • разброс цветовой температуры, град. - 100 К
  • световой поток, Лм - 3840
  • срок службы светодиодов, ч - 50000 
  • дистанционное управление - 2,4 ГГц, 50 м
  • CRI - 95
  • диапазон регулирования - 10-100%
  • число светодиодов - 1040
  • угол освещения, град. - 45
  • совместимый аккумулятор - SONY V-Mount series

Комплектация

  • Светодиодная панель.
  • Сетевой адаптер питания с кабелем.
  • Антенна для приемника ДУ.
  • Пульт управления со светодиодным дисплеем.
  • Рассеиватель.
  • Мануал.
  • Сумка.

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