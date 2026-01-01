FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой

На задней стороне корпуса светодиодной панели FST LP-1024 расположены органы управления, настройка и индикация цветовой температуры. Регулировка цветовой температуры осуществляется плавно, в пределах 3200-5600 K.
Панель заключена в прочный стальной корпус.
Светодиоды создают низкое тепловое излучение, дающее возможность работать с объектами, требовательными к данным показателям. FST LP-1024 может работать и самостоятельно, и в составе единой сети управления светом. Для этого на корпусе имеются порты DMX. Работает он от сети и от автономного питания. Место для установки аккумулятора предусмотрено на задней стороне корпуса.
Прибор предназначен тем, кто профессионально занимается видеосъемкой.
Характеристики:
- цветовая температура, град. - 3200-5600 K
- тип лампы - светодиодная
- мощность, Вт - 64
- источник питания - DC 13V-19V, адаптер DC 15V 4A GX16-2
- цветовая температура, град. - 3200-5600 К, регулируемая
- разброс цветовой температуры, град. - 100 К
- световой поток, Лм - 3840
- срок службы светодиодов, ч - 50000
- дистанционное управление - 2,4 ГГц, 50 м
- CRI - 95
- диапазон регулирования - 10-100%
- число светодиодов - 1040
- угол освещения, град. - 45
- совместимый аккумулятор - SONY V-Mount series