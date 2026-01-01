FST LP-1024 светодиодная панель с сумкой

Описание

На задней стороне корпуса светодиодной панели FST LP-1024 расположены органы управления, настройка и индикация цветовой температуры. Регулировка цветовой температуры осуществляется плавно, в пределах 3200-5600 K.

Панель заключена в прочный стальной корпус.

Светодиоды создают низкое тепловое излучение, дающее возможность работать с объектами, требовательными к данным показателям. FST LP-1024 может работать и самостоятельно, и в составе единой сети управления светом. Для этого на корпусе имеются порты DMX. Работает он от сети и от автономного питания. Место для установки аккумулятора предусмотрено на задней стороне корпуса.

Прибор предназначен тем, кто профессионально занимается видеосъемкой.

Характеристики: