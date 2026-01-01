FST FL-1000WS cветодиодный осветитель

Описание

Линза-конденсатор, установленная перед светодиодом, обеспечивает направленность светового потока. Линза Френеля увеличивает мощность светового потока при максимально экономном энергопотреблении и минимальной теплоотдаче.

Высокое значение коэффициента цветопередачи обеспечивает точную передачу цветовых оттенков и позволяет использовать источники для кинопроизводства и телевидения. Срок службы светодиодов - 50000 часов. Абсолютное отсутствие шума при записи, благодаря системе естественного охлаждения. Плавная регулировка мощности. Наличие прочного алюминиевого корпуса делает прибор устойчивым к механическим воздействиям.

Характеристики: