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FST FL-1000WS cветодиодный осветитель
FST FL-1000WS cветодиодный осветитель
FST FL-1000WS cветодиодный осветитель
FST FL-1000WS cветодиодный осветитель

FST FL-1000WS cветодиодный осветитель

FST
Артикул: MTG-0190

Светодиодный источник света прожекторного типа с линзой Френеля. Мощность 50 Вт, вес 4 кг, естественное охлаждение. Срок службы до 50000 ч. Может использоваться для фото-, видео- и киносъемки как источник рисующего, контрового или фонового света.

Описание

Линза-конденсатор, установленная перед светодиодом, обеспечивает направленность светового потока. Линза Френеля увеличивает мощность светового потока при максимально экономном энергопотреблении и минимальной теплоотдаче.

Высокое значение коэффициента цветопередачи обеспечивает точную передачу цветовых оттенков и позволяет использовать источники для кинопроизводства и телевидения. Срок службы светодиодов - 50000 часов. Абсолютное отсутствие шума при записи, благодаря системе естественного охлаждения. Плавная регулировка мощности. Наличие прочного алюминиевого корпуса делает прибор устойчивым к механическим воздействиям.

Характеристики:

  • напряжение - AC90-260 V
  • мощность - 50 Вт
  • CRI - RA>93
  • цветовая температура - 5600 K + 200 K / 3500 K +200 K
  • охлаждение - естественное охлаждение
  • диапазон плавной регулировки - 0-10 %
  • срок службы светодиодов - до 50000 ч
  • размеры прибора - 37x25x25 см
  • вес - 4 кг
  • диапазон рабочих температур - от -20 С до + 40 С

Комплектация

  • Светодиодный осветитель FST-1000WS - 1 шт.
  • Шторки - 1 шт.
  • Конверсионный фильтр - 1 шт.

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