FST FL-1000WS cветодиодный осветитель

Линза-конденсатор, установленная перед светодиодом, обеспечивает направленность светового потока. Линза Френеля увеличивает мощность светового потока при максимально экономном энергопотреблении и минимальной теплоотдаче.
Высокое значение коэффициента цветопередачи обеспечивает точную передачу цветовых оттенков и позволяет использовать источники для кинопроизводства и телевидения. Срок службы светодиодов - 50000 часов. Абсолютное отсутствие шума при записи, благодаря системе естественного охлаждения. Плавная регулировка мощности. Наличие прочного алюминиевого корпуса делает прибор устойчивым к механическим воздействиям.
Характеристики:
- напряжение - AC90-260 V
- мощность - 50 Вт
- CRI - RA>93
- цветовая температура - 5600 K + 200 K / 3500 K +200 K
- охлаждение - естественное охлаждение
- диапазон плавной регулировки - 0-10 %
- срок службы светодиодов - до 50000 ч
- размеры прибора - 37x25x25 см
- вес - 4 кг
- диапазон рабочих температур - от -20 С до + 40 С