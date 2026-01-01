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FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель
FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель
FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К светодиодный осветитель

FST
Артикул: NVF-7722

FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель предназначенный специально для видео- и фотосъемки.

Световой поток регулируется диммером расположенном на приборе. Прибор оснащен байонетом Bowens, это позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура, К – 5500
  • питание, В – 220
  • мощность, Вт – 100
  • байонет – Bowens

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