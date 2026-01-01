Характеристики:
- цветовая температура, К – 5500
- питание, В – 220
- мощность, Вт – 100
- байонет – Bowens
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST EF-100R (LED) Sun Light 5500К – светодиодный осветитель предназначенный специально для видео- и фотосъемки.
Световой поток регулируется диммером расположенном на приборе. Прибор оснащен байонетом Bowens, это позволяет использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.
Характеристики:
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