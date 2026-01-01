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FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый
FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый

FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет зеленый

FST
Артикул: NVF-7719

FST 55W 5500K – светодиодный осветитель постоянного света со шторками для фото-видеосъемки.

Регулировка светового потока осуществляется с помощью диммера на блоке питания. Осветитель идиально подходит для использования на природе так как может быть запитан от автомобильного акумулятора через адаптер (приобретается дополнительно). Цвет корпуса – зеленый.

Описание

Со сложенными шторками осветитель довольно компактен и не занимает много места. Его корпус цельнометаллический, покрыт эмалью. Шторки обычные, металлические. В комплекте с осветителем идет блок питания с диммером для плавной регулировки светового потока. Свет излучается через матовый пластиковый рассеиватель.

Кабель питания имеет раъем. Он расположен рядом с выключателем питания. Для крепления на стойку имеется специальный адаптер с фиксирующим винтом.

Наклон головы регулируется с помощью простых зажимов. А чтобы снизить износ, рядом с обычной шайбой есть износостойкая прокладка красного цвета.

Шторки имеют черное матовое покрытие, эффективно поглощающее свет для уменьшения паразитных бликов. Температура света 5500 Кельвинов, поэтому с балансом белого проблем быть не должно. Шторки при необходимости можно снять. Для этого нужно отвернуть специальный винт. Также под ободок шторок можно поставить гелевый фильтр.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 55
  • напряжение, В – 220
  • цветовая температура, К – 5500

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