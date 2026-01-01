FST 55W 5500K светодиодный осветитель цвет красный

Описание

Со сложенными шторками осветитель довольно компактен и не занимает много места. Его корпус цельнометаллический, покрыт эмалью. Шторки обычные, металлические. В комплекте с осветителем идет блок питания с диммером для плавной регулировки светового потока. Свет излучается через матовый пластиковый рассеиватель.

Кабель питания имеет раъем. Он расположен рядом с выключателем питания. Для крепления на стойку имеется специальный адаптер с фиксирующим винтом.

Наклон головы регулируется с помощью простых зажимов. А чтобы снизить износ, рядом с обычной шайбой есть износостойкая прокладка красного цвета.

Шторки имеют черное матовое покрытие, эффективно поглощающее свет для уменьшения паразитных бликов. Температура света 5500 Кельвинов, поэтому с балансом белого проблем быть не должно. Шторки при необходимости можно снять. Для этого нужно отвернуть специальный винт. Также под ободок шторок можно поставить гелевый фильтр.

Характеристики: