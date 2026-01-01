Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками.

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью комплектного крепления и позволяет устанавливать его как в горизонтальной, так и в вертикальной позиции. Питание от сети. Размеры панели 61х17х4 см. В конструкции предусмотрены 2 шторки и съемный рассеивающий экран. Вес прибора с креплением (без блока питания) - 2285 грамм.
Характеристики:
- количество светодиодов - 800
- мощность прибора - 100 Вт
- цветовая температура - от 3000 до 5600 К
- CRI - 96%
- вес - 2285 гр