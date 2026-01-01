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Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками
Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками

Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками

Fotokvant
Артикул: DAN-9656

Fotokvant LED-100M BD светодиодная панель 100 Вт 3200-5600 К со шторками.

Светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой от 3000 до 5600 К. Мощность - 100 Вт.

Описание

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры.  Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью комплектного крепления и позволяет устанавливать его как в горизонтальной, так и в вертикальной позиции. Питание от сети. Размеры панели 61х17х4 см. В конструкции предусмотрены 2 шторки и съемный рассеивающий экран. Вес прибора с креплением (без блока питания) - 2285 грамм. 

Характеристики:

  • количество светодиодов - 800
  • мощность прибора - 100 Вт
  • цветовая температура - от 3000 до 5600 К
  • CRI - 96%
  • вес - 2285 гр

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