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Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9268

Режим освещения регулируемой цветовой температуры CCT (bi-color)
Studio LED 100RGB можно комбинировать с другими источниками света – естественными и искусственными, подбирая необходимую цветовую температуру от 2700 до 6500К (с шагом 100К). Во всем диапазоне цветовой температуры от «теплого» до «холодного» белого света, яркость осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

36 тысяч цветов для создания уникальной съемочной атмосферы
Режим цветного освещения HSI дает возможность выбора одного из 36 тысячи цветов для создания уникальной съемочной атмосферы. Настройка цветового тона регулируется в пределах от 0 до 360 (Н), насыщенности от 0 до 100 (S). Дополнительно устанавливается яркость нужного оттенка от 0 до 100% с шагом 1% (I).
12 свето-динамических сценариев в режиме специальных эффектов Fx
12 предустановленных светодинамических специальных эффектов в режиме Fx могут имитировать различные сценарные ситуации – мерцание лампы, свечения экрана телевизора, вспышки фейерверка и т.д. Яркость осветителя в режиме специальных эффектов Fx регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Скорость воспроизведения эффекта изменяется длительным нажатием кнопки SET.
Малошумный вентилятор
Осветитель с малошумным вентилятором может применяться на съемках, где присутствуют высокие требования к качеству звука, не внося заметных искажений в звуковой фон. Например, во время прямых эфиров, стримов, съемок с синхронной записью звука.
2 типа питания
В осветителе реализовано два типа питания. Прибор питается от сети или от двух дополнительно приобретаемых аккумуляторных батарей NP-F. Аккумуляторный слот скрыт под крышкой корпуса, трехпозиционный переключатель питания находится на панели управления.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность от сети/от аккумулятора: 100Вт / 75 Вт
  • Цветовая температура: 2700К…6500К
  • Регулировка мощности светового потока: 1%...100% (шаг 1%)
  • Управление мощностью: встроенная панель
  • Питание от сети: 100 - 240В 50 Гц
  • Питание от аккумуляторов: два аккумулятора, тип NP-F 7,4В
  • Система охлаждения: Активная, вентилятор с низким уровнем шума
  • Материал корпуса: Пластик
  • Монтажное отверстие наклонного кронштейна: 5/8''
  • Размеры (без кронштейна): 210х120х120 мм

Комплектация

  • Осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный
  • Защитный колпак
  • Стандартный рефлектор BOWENS
  • Сетевой кабель

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