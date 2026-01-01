Falcon Eyes Studio LED 100RGB светодиодный осветитель

Артикул: DAN-9268

Режим освещения регулируемой цветовой температуры CCT (bi-color)

Studio LED 100RGB можно комбинировать с другими источниками света – естественными и искусственными, подбирая необходимую цветовую температуру от 2700 до 6500К (с шагом 100К). Во всем диапазоне цветовой температуры от «теплого» до «холодного» белого света, яркость осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

36 тысяч цветов для создания уникальной съемочной атмосферы

Режим цветного освещения HSI дает возможность выбора одного из 36 тысячи цветов для создания уникальной съемочной атмосферы. Настройка цветового тона регулируется в пределах от 0 до 360 (Н), насыщенности от 0 до 100 (S). Дополнительно устанавливается яркость нужного оттенка от 0 до 100% с шагом 1% (I).

12 свето-динамических сценариев в режиме специальных эффектов Fx

12 предустановленных светодинамических специальных эффектов в режиме Fx могут имитировать различные сценарные ситуации – мерцание лампы, свечения экрана телевизора, вспышки фейерверка и т.д. Яркость осветителя в режиме специальных эффектов Fx регулируется от 0 до 100% с шагом 1%. Скорость воспроизведения эффекта изменяется длительным нажатием кнопки SET.

Малошумный вентилятор

Осветитель с малошумным вентилятором может применяться на съемках, где присутствуют высокие требования к качеству звука, не внося заметных искажений в звуковой фон. Например, во время прямых эфиров, стримов, съемок с синхронной записью звука.

2 типа питания

В осветителе реализовано два типа питания. Прибор питается от сети или от двух дополнительно приобретаемых аккумуляторных батарей NP-F. Аккумуляторный слот скрыт под крышкой корпуса, трехпозиционный переключатель питания находится на панели управления.