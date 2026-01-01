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Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4153

Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED 100BW.

Светодиодный осветитель мощностью 100 Вт с цветовой температурой 5600 К и CRI > 95. Имеет плавное регулирование мощности 0–100%, крепление для фотозонта, кронштейн на шпигот 5/8". Байонет - Bowens.

Описание

Осветитель оснащен мощным светодиодом с индексом цветопередачи >95. Охлаждающий радиатор помогает обеспечить соответствующий срок службы прибора. Во время хранения и перевозки светодиод закрывается защитным колпаком.

Прибор обеспечивает освещенность 5400 лк на расстоянии 1 м, дает возможность сформировать необходимый для фотосессии светотеневой рисунок. Без насадок осветитель может служить для создания контрового света, а набор имеющихся у него адаптеров (байонет Bowens, кольцо для софтбокса и крепление для фотозонтов) позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок.

Надежный металлический корпус с кронштейном и рукояткой защищает осветитель от повреждения и позволяет регулировать его наклон.

Для управления прибором используются простой кнопочный выключатель и валкодер для плавного, с шагом 1%, регулирования мощности. Значение мощности отображается на ЖК-дисплее размером 24х12 мм.

Питание осветителя осуществляется напрямую от сети без сетевого адаптера. В комплект включен запасной предохранитель.

Для установки осветителя используется стойка или другая опорная конструкция со шпиготом 5/8", на котором прибор фиксируется винтовым зажимом.

Малошумный (около 35 дБ) встроенный вентилятор охлаждает корпус и не мешает записывать звук в процессе видеосъемки.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 100 Вт
  • цветовая температура - 5600 К (±200 К)
  • освещенность без линзы - 5400 лк
  • регулирование яркости - 0-100%, плавное
  • индекс цветопередачи CRI - > 95
  • цифровой дисплей - 24х12 мм
  • размер (без кронштейна, рукоятки, защитного колпака) - 200х152х152 мм
  • вес осветителя - 2 кг
  • вес комплекта - 3 кг

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED 100BW.
  • Защитный колпак.
  • Запасной предохранитель.
  • Кабель питания.
  • Руководство по эксплуатации.

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