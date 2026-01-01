Falcon Eyes Studio LED 100BW студийный светодиодный осветитель

Осветитель оснащен мощным светодиодом с индексом цветопередачи >95. Охлаждающий радиатор помогает обеспечить соответствующий срок службы прибора. Во время хранения и перевозки светодиод закрывается защитным колпаком.
Прибор обеспечивает освещенность 5400 лк на расстоянии 1 м, дает возможность сформировать необходимый для фотосессии светотеневой рисунок. Без насадок осветитель может служить для создания контрового света, а набор имеющихся у него адаптеров (байонет Bowens, кольцо для софтбокса и крепление для фотозонтов) позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок.
Надежный металлический корпус с кронштейном и рукояткой защищает осветитель от повреждения и позволяет регулировать его наклон.
Для управления прибором используются простой кнопочный выключатель и валкодер для плавного, с шагом 1%, регулирования мощности. Значение мощности отображается на ЖК-дисплее размером 24х12 мм.
Питание осветителя осуществляется напрямую от сети без сетевого адаптера. В комплект включен запасной предохранитель.
Для установки осветителя используется стойка или другая опорная конструкция со шпиготом 5/8", на котором прибор фиксируется винтовым зажимом.
Малошумный (около 35 дБ) встроенный вентилятор охлаждает корпус и не мешает записывать звук в процессе видеосъемки.
Характеристики:
- максимальная мощность - 100 Вт
- цветовая температура - 5600 К (±200 К)
- освещенность без линзы - 5400 лк
- регулирование яркости - 0-100%, плавное
- индекс цветопередачи CRI - > 95
- цифровой дисплей - 24х12 мм
- размер (без кронштейна, рукоятки, защитного колпака) - 200х152х152 мм
- вес осветителя - 2 кг
- вес комплекта - 3 кг