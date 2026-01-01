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Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель
Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель

Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: MTG-0529

Falcon Eyes LE-576A RGBW студийный светодиодный осветитель.

RGB-осветитель, 272 светодиода (136 цветных RGB + 136 белых 3200К). Максимальная мощность 75 Вт. Цветовая температура 2700–9999 К, CRI≥90. Питание от сети или от двух аккумуляторов NP-F. Дистанционное управление со смартфона, 36 видов встроенных световых спецэффектов. Сумка для хранения и транспортировки в комплекте.

Описание

Компактная и лёгкая LED панель с 272 яркими SMD-светодиодами предназначена для создания цветовых и световых эффектов при фото- или видеосъемке. В панели используются две группы светодиодов, одна из которых выдает постоянный «белый» свет с цветовой температурой 3200К, а другая цветное освещение. Смешение света от этих групп позволяет точно подобрать «белое» или цветное освещение под самые разные съемочные задачи. Также можно вызвать встроенные световые динамические спецэффекты для создания необходимого антуража съемочного пространства.

Управление настройками осуществляется с помощью регуляторов на панели осветителя, а также дистанционно при помощи смартфона с установленным приложением.

Портативный осветитель подойдет для использования в небольших студиях, во время выездных съемок в условиях дома или офиса.

Поверхность свечения размером 225x225 мм закрыта белым рассеивающим фильтром, смягчающим световой поток с минимальной потерей яркости.

Металлические шторки осветителя помогают направлять свет, ограничивая его в одном, и концентрируя в другом месте.

Мягкое равномерное направленное освещение используется при записи блогов, интервью, подкастов. Такой свет подойдет для портретной и предметной фотосъемки.

Световая панель с 272 сверхъяркими светодиодами (136х3 цветных RGB + 136 белых 3200К) выдает равномерный световой поток с освещенностью до 1200 люкс на расстоянии 1 метр. Потребляемая мощность осветительного прибора – 75 Вт.

Панель с регулируемой в широком диапазоне цветовой температурой (2700–9999 К) может использоваться и как источник «теплого» белого света, и как источник «холодного» белого света в зависимости от творческой задачи.

Благодаря предустановленным прессетам, можно быстро имитировать свет от различных типов источников света, находясь в студии или смешать с уже имеющимися источниками. А если нужно еще более точное «попадание в цвет» – выставить самостоятельно, получив правильно освещенный кадр уже при съемке.

Кроме того, можно выбрать один из миллиона цветов, смешивая цвета в нужной пропорции RGB или по цветовому кругу HUE. Выбрав подходящую палитру цветов, пользователь может с помощью регулятора управлять и ее мощностью. Подобранные параметры хранятся в памяти устройства в восьми пользовательских профилях.

В программе реализовано 36 видов спецэффектов, которые с имитируют на съемочной площадке свет от полицейской мигалки, мерцания телевизора, свет камина или свечи, молнии и т. д.

Встроенные эффекты делятся на несколько видов.

  • Fade – плавно затухающий цвет (цвета)

  • Pulse – пульсация цвета (цветов)

  • Strobe – вспышка или кратковременный импульс цветного света

  • Специальные – эффект горящей свечи, эффект костра (камина), эффект вечеринки, эффект включенного телевизора, эффект молнии.

Кроме того, возможно изменение скорости воспроизведения эффекта.

Встроенный модуль дистанционного управления Bluetooth позволяет управлять параметрами осветителя при помощи смартфона с установленного приложение FI LIGHT.

С помощью приложения FI LIGHT можно не только устанавливать параметры одного осветителя, но и объединять несколько устройств в группы, чтобы менять настройки всех устройств в группе одновременно.

Также можно управлять режимом «светомузыка», когда яркость и цвет светового потока синхронизирован со звуковой дорожкой, записанной на смартфоне или с сигналом с его микрофона.

Осветитель питается от комплектного блока питания или от двух дополнительно приобретаемых аккумуляторов типа NP-F (в комплект поставки не входят). Время автономной работы осветиетля зависит от их емкости, интенсивности работы осветителя и пр. Выбор источника питания производится трехпозиционным тумблером.

Безвентиляторная система охлаждения не создает шум в съемочном пространстве, позволяет писать звук и вести он-лайн трансляции.

Прибор устанавливается на любую осветительную стойку или риг со шпиготом 5/8 дюйма и надежно фиксируется винтом.

Осветитель на лире можно вращать на угол 360°, его положение фиксируется двумя крупными винтами с обеих сторон лиры.

В комплекте входит сумка-чехол на молнии с ручками для хранения и транспортировки. Ложемент для осветителя из вспененного мягкого материала внутри сумки предохраняет осветитель от случайных повреждений.


  • Максимальная мощность 75 Вт

  • 272 светодиода (136 цветных RGB + 136 белых 3200К)

  • Регулируемая цветовая температура 2700–9999 К и RGB-освещение

  • Встроенные световые динамические спецэффекты:

  • Предустановленные цветовые профили

  • Пользовательские цветовые профили

  • Дистанционное управление со смартфона

  • ЖК-дисплей

  • Бесшумная безвентиляторная система охлаждения

  • Питание от сети или двух аккумуляторов Sony NP-F (аккумуляторы в комплект не входят)

Характеристики: 

Максимальная мощность - 75 Вт

Количество светодиодов - 272 (3200К –136 шт, RGB – 136 шт)

Регулировка мощности светового потока - 0–100% (через приложение), 20–100% (с панели осветителя)

Цветовая температура (режим CCT) - 2700–9999 К

Цветовая гамма (режим RGBW) - полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰...360⁰) и насыщенности (0%...100%)

Индекс цветопередачи CRI/TLCI - ≥ 90/≥90

Максимальная освещенность (1м) - 1200 люкс

Регулировка угла светового луча - Несъемные шторки

Угол раскрытия светового луча (50%) - режим CCT 120⁰, режим RGB 110⁰

Фильтры - встроенный белый рассеивающий фильтр

Управление осветителем - встроенная панель управления; bluetooth дистанционное управление (приложение для смартфона)

Функции памяти настроек - 8 настроек цветового тона, 8 настроек цветовой температуры

Дисплей - LCD 1.6'', 128×64

Питание от сети адаптер - 100 – 240В 50 Гц /DC15В

Внешнее питание - DC 15В

Автономное питание - два аккумулятора тип NP-F 7,4В (не входят в комплект)

Материал каркаса - алюминиевый сплав

Крепежный адаптер - 5/8”

Размеры корпуса (без лиры и шторок) - 231х231х28 мм

Вес (с лирой и шторками) - 1.5 кг

Комплектация

  • Корпус осветителя и лира из прочного алюминиевого сплава

  • Сумка-чехол для хранения и транспортировки

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