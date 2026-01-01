Falcon Eyes LE-120PRO RGB DMX светодиодный осветитель.

Описание

Легкая и компактная световая панель с современными SMD светодиодами, выдающими яркий световой поток «белого» или «цветного» света с высоким уровнем цветопередачи. Динамические световые спецэффекты разнообразят кадр и сделают съемку еще креативнее.

Осветитель подойдет для стационарного студийного использования с управлением по каналу DMX, а также для выездных съемок, благодаря возможности питания от аккумуляторов.

LE-120PRO RGB DMX может использоваться для заполнения светом съемочной сцены при фото или видеосъемке, создания цветовых и световых эффектов в кино и видеороликах, освещения в театре или на концертной площадке.

Световая панель с 1521 (299х3 цветных RGB + 312 белых 2800К + 312 белых 8000К) сверхъяркими светодиодами выдает равномерный световой поток с освещенностью до 2660 люкс на расстоянии 1 метр. Потребляемая мощность осветительного прибора – 120 Вт.

Поверхность свечения размером 350 x 260 мм закрыта белым рассеивающим фильтром, смягчающим световой поток с минимальной потерей яркости.

Диапазон цветовой температура от 2800 до 8000K

Панель можно использовать как источник «теплого» белого или «холодного» белого света, выставив необходимое значение цветовой температуры в диапазоне от 2800 до 8000К с шагом 100К. Свет точно регулируется в широком диапазоне, создавая необходимое настроение в кадре или смешиваясь естественным образом с другими источниками освещения.

Высокий индекс цветопередачи CRI 97

Высокий индекс цветопередачи CRI позволяет снимать естественную натуральную картинку, которая не потребует трудозатратного постпродакшна.

Освещение без мерцания «Flicker-free» подходит для профессиональной съемки видео со скоростью записи 60 кадров в секунду.

Свыше 16 миллионов цветов

RGB светодиоды осветителя представляют собой группы из трех элементов (красный, зеленый, синий), которые равномерно распределены по всей поверхности свечения.

Используя светодиоды RGB, осветитель предоставляет возможность создания самых разных световых эффектов и режимов предустановленных цветовых комбинаций.

Режим HSI дает выбор из 3 600 000 цветов цветового круга. Режим RGB с регулировкой яркости каждого светодиода отдельно предоставляет доступ к 16 000 000 цветам. Режим GEL позволяет быстро установить один из 22 вариантов цветного освещения.

14 спецэффектов для творческого освещения

Для создателей видеоконтента осветитель предлагает режим работы SFX – 14 динамических спецэффектов с цветным освещением на выбор:

Candle – мерцающий свет от свечи;

Police1, Police2, Police3 – стробоскоп полицейской машины;

Lightning1, Lightning2 – вспышка молнии;

Watch TV – свет от экрана телевизора;

Scene yellow, blue, green, pink – световая пульсация желтого, синего, зеленого, розового цветов;

SOS – световой сигнал SOS;

Color mixing cycle1, cycle2 – световая пульсация различных цветов.

Интуитивно понятная схема управления

Переключение режимов и установка параметров освещения происходят по простой интуитивно понятной системе управления. На панели управления расположены два диммера-регулятора и три кнопки переключения режимов. Цветовая температура, яркость, режим работы и другие параметры отображаются на ярком монохромном цветном LCD-дисплее 65х16 мм.

Технология DMX512

Осветитель способен принимать программируемые сценарии освещения по протоколу DMX512 и выполнять их как одиночно, так и в группе с другими устройствами. Проводные или беспроводные соединения подключаются через разъемы DMX «вход» и «выход» на корпусе устройства.

Два варианта питания: автономное и от сети

Осветитель питается при помощи комплектного адаптера от сети 220В. Можно организовать автономное питание от съемного аккумулятора V-mount (приобретается дополнительно). Для этого на тыльной стороне осветителя предусмотрена аккумуляторная площадка.

Корпус осветителя изготавливается из легкого авиационного алюминиевого сплава и крепится на прочный металлический кронштейн-лиру.

Осветитель устанавливается на осветительную стойку со шпиготом 5/8''. Благодаря небольшому весу прибора для этого подойдет даже легкая тренога.

Осветитель на лире плавно вращается на 360°, а его положение надежно фиксируется двумя винтами.

Естественное охлаждение и система защиты от перегрева без использования принудительной вентиляции обеспечат длительную бесшумную работу устройства.

Благодаря этому, осветитель можно использовать во время «живых» выступлений, прямых эфиров, стримингов, а также при съемках с синхронной записью звука.

Встроенные шторки для управления светом

Четыре складывающиеся металлические шторки помогут ограничить световой поток в нужном направлении. Шторки помогут отрегулировать световое пятно на объекте съемке или избежать нежелательной засветки.

Характеристики:

Максимальная мощность - 120 Вт

Количество светодиодов - 1521 (299х3 цветных RGB + 312 белых 2800К + 312 белых 8000К)

Регулировка мощности светового потока - 10%...100% (шаг 5%)

Цветовая температура (режим CCT) - 2800К…8000К (шаг 100%)

Индекс цветопередачи CRI/TLCI - 93...97Освещенность (1 м) 2660 люкс

Цветовая гамма (режим RGB) - полная цветовая гамма с контролем цветового тона (0⁰…360⁰) и насыщенности (0%...100%)

Режим спецэффектов - 14 динамических спецэффекта,22 статических цветных прессетаФильтры (в комплекте)

Встроенный белый рассеивающий фильтр

Управление осветителем встроенная панель управления - DMX

Питание от сети - AC100…240В 50Гц, 2,5А

Номинальное напряжение/ток сетевого адаптера - =14,5В 5,0А

Питание от аккумуляторов Sony V-mount (не входят в комплект)

Материал корпуса - алюминий

Размеры - 384х296х40мм

Вес - 4.4 кг

Размер упаковки - 505х470х165 мм

Вес с упаковкой - 5.5 кг