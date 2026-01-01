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Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель
Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель

Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3370

Светодиодный осветитель Falcon Eyes DTR-60 LED Y.

Осветитель круглой формы с металлическими шторками и возможностью регулировки яркости. Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 60 Ватт. Количество светодиодов - 130, цветовая температура - 3000К±200К. Вес - 1,4 кг.

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветителя - 160 мм.  Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металлическом корпусе предусмотрено конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики:

  • мощность - 60 Вт 
  • количество светодиодов - 130
  • регулировка мощности - плавная
  • цветовая температура - 3000К±200К
  • индекс цветопередачи - >90
  • освещенность - 1600 лк (1м)
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В 50 Гц 
  • длина кабеля питания - 2,4 м
  • размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
  • вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
  • размер упаковки - 290х290х230 мм
  • вес с упаковкой - 2,6 кг

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