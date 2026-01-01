Falcon Eyes DTR-60 LED Y светодиодный осветитель

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветителя - 160 мм. Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металлическом корпусе предусмотрено конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики: