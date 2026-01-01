Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.
В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветител 160 мм. Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Изменение цветовой температуры осуществляется диммерами яркости холодного и теплого света на корпусе блока питания.
Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.
В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).
Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.
Характеристики:
- мощность - 60 Вт
- количество светодиодов - 130
- регулировка мощности - плавная
- цветовая температура - 3000 - 5500 ± 200 К
- индекс цветопередачи - >90
- освещенность - 1600 лк (1м)
- крепление - 5/8" (16 мм)
- питание от сети - 220В 50 Гц
- длина кабеля питания - 2,4 м
- размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
- вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
- размер упаковки - 290х290х230 мм
- вес с упаковкой - 2,6 кг