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Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный
Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный
Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный
Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный
Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный

Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color осветитель студийный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2939

Осветитель студийный Falcon Eyes DTR-60 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с металлическими шторками и возможностью регулировкой яркости и цветовой температуры. Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 60 ватт.

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветител 160 мм.  Особенностью модели является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Изменение цветовой температуры осуществляется диммерами яркости холодного и теплого света на корпусе блока питания.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металическом корпусе предусмотренно конвекционное охлаждение. Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики:

  • мощность - 60 Вт  
  • количество светодиодов - 130
  • регулировка мощности - плавная
  • цветовая температура - 3000 - 5500 ± 200 К
  • индекс цветопередачи - >90
  • освещенность - 1600 лк (1м)
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В 50 Гц 
  • длина кабеля питания - 2,4 м
  • размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
  • вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
  • размер упаковки - 290х290х230 мм
  • вес с упаковкой - 2,6 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Рассеивающая панель.
  • Шторки.
  • Адаптер питания с диммером.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Pink Fluorescent - тейп ультраматовый розовый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - розовый, ультраматовый.

1 300 ₽
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