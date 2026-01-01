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Dedolight SETDLED9-D-BAT-AB светодиодный осветительный прибор 5500 К

Dedolight SETDLED9-D-BAT-AB светодиодный осветительный прибор 5500 К

Dedolight
Артикул: NVF-8451

Dedolight SETDLED9-D-BAT-AB – светодиодный осветительный прибор мощностью 90 Вт. Версия моноколор с интегрированной электроникой. Прибор позволяет диммировать лампу без потери температуры света. Цветовая температура 5500К. CRI > 91. Вес, кг – 3,7. Модель комплектуется баластом.

Описание

Светодиодный осветительный прибор с большим диапазоном фокусировки и хорошим распределением цвета и света. Универсален и работает со всеми аксессуарами серии 400. Существуют модификации этого прибора с отделенным балластом для мобильного применения, хотя большая часть этих приборов предназначена для студии. У моделей для студийного применения балласт установлен на длинной лире. Балласт работает от любого напряжения в диапазоне от 90 до 264 В и самонастраивается на него. Он обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Прибор имеет пассивное охлаждение.

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 90В
  • интенсивность фокуса – полный оборот фокусного кольца
  • интенсивность фокуса, град. – 4-50
  • демирование – 0-100%
  • цветовая температура – 5500К
  • класс защиты – класс III, IP40, SELV
  • вес, кг – 3,7
  • тип охлаждения – пасивное

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