Dedolight SETDLED9-BI-E светодиодный осветительный прибор

Светодиодный осветительный прибор Bicolor с оптической двухлинзовой системой, большим диапазоном фокусировки и хорошим распределением цвета и света. Универсален и работает со всеми аксессуарами серии 400. Существуют модификации этого прибора с отделенным балластом для мобильного применения, хотя большая часть этих приборов предназначена для студии. У моделей для студийного применения балласт установлен на длинной лире. Балласт работает от любого напряжения в диапазоне от 90 до 264 В и самонастраивается на него. Он обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Прибор имеет пассивное охлаждение.
Характеристики:
- тип светильника – светодиодный
- тип лампы – LED
- потребляемая мощность – 90В
- интенсивность фокуса – полный оборот фокусного кольца
- интенсивность фокуса, град. – 4-50
- демирование – 0-100%
- цветовая температура – от 3200К до 5500К
- класс защиты – класс III, IP40, SELV
- вес, кг – 3,7
- тип охлаждения – пасивное