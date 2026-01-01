Dedolight SETDLED3HSM-BI-BAT Turbo светодиодный осветительный прибор

Описание

Dedolight DLED3HSM-BI TURBO LED – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобен для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на камере, для чего оснащен стандартным креплением горячий башмак.

Световая мощность по традиционной шкале измерений соответствует 40 ваттам, но более точная эффективность освещения, с учетом фокусировки луча, указана в фотометрической таблице. Максимальный эффект достигается на расстоянии 1 метра, но оптимальная дальность работы – до 5 метров.

Характеристики: