Dedolight SETDLED2YHSM-BI светодиодный осветительный прибор

Описание

DLED2YHSM-BI – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобный для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на камере, для чего оснащен стандартным креплением горячий башмак.

Характеристики: