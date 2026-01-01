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Dedolight SETDLED2YHSM-BI светодиодный осветительный прибор

Dedolight SETDLED2YHSM-BI светодиодный осветительный прибор

Dedolight
Артикул: NVF-8367

Dedolight SETDLED2YHSM-BI – светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт. Версия Bicolor без интегрированной электроники. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Цветовая температура от 2800К до 6000К. Имеет крепление горячий башмак для установки на камеру. Вес, кг – 0,8.

Модель комплектуется балластом.

Описание

DLED2YHSM-BI – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобный для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на камере, для чего оснащен стандартным креплением горячий башмак.

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 20В
  • интенсивность фокуса, град. – 5-50
  • крепление – горячий башмак
  • цветовая температура – от 2800К до 6000К
  • класс защиты – класс III
  • размер, см – 14,9х7,9х14,2
  • вес, кг – 0,8

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