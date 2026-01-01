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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight SETDLED2Y-IR860 – инфракрасный светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт.
Специальная ИК-версия для камер с режимом ночной съемки, длина волны 860 НМ. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Оборудован стандартным креплением на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8. Модель комплектуется балластом.
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