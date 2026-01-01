Dedolight SETDLED2Y-D светодиодный осветительный прибор

Описание

Dedolight DLED2Y – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобный для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на штативе, для чего оснащен стандартным 16 миллиметровым креплением.

Световая мощность по традиционной шкале измерений соответствует 20 ваттам, но более точная эффективность освещения, с учетом фокусировки луча, указана в фотометрической таблице. Максимальный эффект достигается на расстоянии 1 метра, но оптимальная дальность работы – до 5 метров.

Dedolight DLED2Y-D предназначен для работы с электронным балластом DT2-BAT. Этот небольшой приборчик очень универсальный и несет в себе функции стабилизации напряжения и регулировки яркости (диммер). Работа диммера ничуть не отражается на температуре цвета – она остается неизменной на всем диапазоне диммирования. Работая от аккумуляторов или автоприкуривателя, балласт гарантирует стабильное напряжение тока, независимо от заряда аккумуляторов. Таким образом, обеспечивается стабильная температура цвета даже в случае ослабления заряда батарей, питающих прибор.

Характеристики: