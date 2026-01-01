Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight SETDLED2Y-BI – светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт. Версия Bicolor без интегрированной электроники. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Цветовая температура от 3200К до 5500К. Оборудован стандартным креплением на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8.
Модель комплектуется балластом.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter