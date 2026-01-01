Dedolight SETDLED12-T-PO-DMX студийный светодиодный осветительный прибор c DMX управлением

Артикул: NVF-8360

Dedolight SETDLED12-T-PO-DMX – светодиодный прибор искусственного света с DMX модулем. Является самым большим осветителем в линейке фокусируемых светодиодных приборов Dedolight. Он оснащен активной системой охлаждения Heatpipe-cooling представленной двумя независимыми вентиляторами. Данная модель оснащена специальными регуляторами для удобного управления шестом в случае недоступного вручную, высокого расположения (шест в комплект не входит).

Оборудован асферической оптической системой Dedolight для большего диапазона фокусировки, чистого светового конуса и равномерного распределения цвета внутри луча.

Модель Т в отличие от D имеет искусственный ("теплый") свет с температурой цвета 3200К. Комплектуется балластом.