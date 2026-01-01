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Dedolight SETDLED12-D-PO-DMX студийный светодиодный осветительный прибор c DMX управлением

Dedolight SETDLED12-D-PO-DMX студийный светодиодный осветительный прибор c DMX управлением

Dedolight
Артикул: NVF-8358

Dedolight SETDLED12-D-PO-DMX – светодиодный прибор дневного света с DMX модулем. Является самым большим осветителем в линейке фокусируемых светодиодных приборов Dedolight. Он оснащен активной системой охлаждения Heatpipe-cooling представленной двумя независимыми вентиляторами. Данная модель оснащена специальными регуляторами для удобного управления шестом в случае недоступного вручную, высокого расположения (шест в комплект не входит).

Оборудован асферической оптической системой Dedolight для большего диапазона фокусировки, чистого светового конуса и равномерного распределения цвета внутри луча.

Модель D в отличие от Т имеет дневной ("холодный") света с температурой цвета 5500К. Комплектуется балластом.

Описание

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • привод фокуса – рукоять с тыльной стороны
  • питание – переменный ток 90-264 В
  • регулировка яркости – 0-100%
  • интенсивность фокуса, град. – 65-8 (1:6)
  • крепление – 16 мм крепеж, 28 мм палец
  • ультрафиолет – без УФ излучения
  • класс защиты – класс I, Ip40
  • вес, кг – 11

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