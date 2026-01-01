Dedolight DLEDRAMA-BI Standard светодиодная панель

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLEDRAMA-BI Standard – светодиодная осветительная панель Standard, размер, см – 40х80 см.
Версия Bicolor, цветовая температура изменяется от 3200К до 5500К. Светильник является идеальным решением для студийного освещения.
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