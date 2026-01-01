Dedolight DLED9-D светодиодный осветительный прибор дневного света

Описание

Светодиодный осветительный прибор с большим диапазоном фокусировки и хорошим распределением цвета и света. Универсален и работает со всеми аксессуарами серии 400. Существуют модификации этого прибора с отделенным балластом для мобильного применения, хотя большая часть этих приборов предназначена для студии. У моделей для студийного применения балласт установлен на длинной лире. Балласт работает от любого напряжения в диапазоне от 90 до 264 В и самонастраивается на него. Он обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Прибор имеет пассивное охлаждение.

Характеристики: