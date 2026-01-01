Dedolight DLED2Y-IR860 светодиодный осветительный прибор 20 Вт

Характеристики:
- тип светильника – светодиодный
- тип лампы – LED
- потребляемая мощность – 20В
- интенсивность фокуса – 3/4 оборота фокусного кольца
- интенсивность фокуса, град. – 5-50
- крепление – 16 мм
- класс защиты – класс III
- вес, кг – 0,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLED2Y-IR860 – светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт. Специальная ИК-версия для камер с режимом ночной съемки, длина волны 860 НМ. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Оборудован стандартным креплением на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8.
Характеристики:
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