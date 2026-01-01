images
Dedolight DLED2Y-IR860 светодиодный осветительный прибор 20 Вт

Dedolight DLED2Y-IR860 светодиодный осветительный прибор 20 Вт

Dedolight
Артикул: NVF-8274

Dedolight DLED2Y-IR860 – светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт. Специальная ИК-версия для камер с режимом ночной съемки, длина волны 860 НМ. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Оборудован стандартным креплением на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8.

Описание

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 20В
  • интенсивность фокуса – 3/4 оборота фокусного кольца
  • интенсивность фокуса, град. – 5-50
  • крепление – 16 мм
  • класс защиты – класс III
  • вес, кг – 0,8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Мультизеркало Wansen — аксессуар для безграничного творчества
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.