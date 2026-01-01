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Dedolight DLED2Y-BI светодиодный осветительный прибор 20 Вт
Dedolight DLED2Y-BI светодиодный осветительный прибор 20 Вт
Dedolight DLED2Y-BI светодиодный осветительный прибор 20 Вт

Dedolight DLED2Y-BI светодиодный осветительный прибор 20 Вт

Dedolight
Артикул: NVF-8270

Dedolight DLED2Y-BI – светодиодный осветительный прибор мощностью 20 Вт. Версия Bicolor без интегрированной электроники. Прибор имеет двухлинзовую оптическую систему dedolight. Цветовая температура от 3200К до 5500К. Оборудован стандартным креплением на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8.

Описание

Dedolight DLED2Y – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобный для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на штативе, для чего оснащен стандартным 16 миллиметровым креплением.

Световая мощность по традиционной шкале измерений соответствует 20 ваттам, но более точная эффективность освещения, с учетом фокусировки луча, указана в фотометрической таблице. Максимальный эффект достигается на расстоянии 1 метра, но оптимальная дальность работы – до 5 метров.

Dedolight DLED2Y-BI предназначен для работы с электронным балластом DT2-BI-BAT (в комплект не входит). Этот небольшой приборчик очень универсальный и несет в себе сразу несколько полезных функций: стабилизации напряжения, регулировки яркости (диммер) и регулировки цветовой температуры. Температуру цвета можно плавно менять по всему диапазону от 3200К до 5500К. Работа диммера ничуть не отражается на температуре цвета – она остается неизменной на всем диапазоне диммирования. Работая от аккумуляторов или автоприкуривателя, балласт гарантирует стабильное напряжение тока, независимо от заряда аккумуляторов. Таким образом, обеспечивается стабильная температура цвета даже в случае ослабления заряда батарей, питающих прибор.

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 20В
  • интенсивность фокуса – 3/4 оборота фокусного кольца
  • интенсивность фокуса, град. – 5-50
  • крепление – 16 мм
  • цветовая температура – от 3200К до 5500К
  • класс защиты – класс III, IP40
  • вес, кг – 0,8

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