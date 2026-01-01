images
images
images
images
images
images
images
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой

Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа розовая со стойкой

Color
Артикул: DAN-4936

Кольцевая светодиодная лампа Color FR-480 top KIT розовая со стойкой.

Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 3 кг. Цвет - розовый. Комплектуется пультом ДУ и стойкой.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте стойка с рабочей высотой 0,8 - 2,5 м.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Рассеиватель света.
  • Стойка высотой 0,8 - 2,5 м.
  • Универсальный держатель для телефона и фотоаппарата.
  • Зеркало двустороннее.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Пульт ДУ.
  • Сумка.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.