Colbor W100 осветитель

Моноблок оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают надежность и удобство использования. Регулируемая цветовая температура позволяет быстро адаптировать свет под любые условия съемки, от теплых до холодных оттенков. Удобная панель управления и встроенный дисплей делают процесс настройки интуитивно понятным и быстрым, позволяя сосредоточиться на творческом процессе. Возможности управления включают как ручные настройки, так и дистанционное управление, что добавляет гибкости в работе
Этот осветитель отличается необычной компактной формой корпуса и легким весом, что делает его идеальным для мобильных съемок и студийного использования. Эргономичный дизайн и прочная конструкция обеспечивают долговечность устройства, а также удобство транспортировки и установки. W100 можно легко интегрировать в любые студийные установки, благодаря его универсальному креплению и совместимости с различными аксессуарами. Варианты питания включают как стандартные батареи, так и питание от сети, что добавляет удобства при работе в различных условиях.
Характеристики:
- Вид осветителя моноблок
- Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) 100 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
- RGB режим Нет
- TLCI 98
- CRI 97
- TM-30 Rf 94
- TM-30 Rg 101
- Угол светового потока 120 °
- Питание сетевой адаптер, Type-C
- Вход 20В/5A
- Дополнительные функции управление через приложение
- Имеет крепление 1/4"
- Габариты 157 × 43 × 94 мм
- Вес без упаковки 345 г
- Материал АБС пластик, поликарбонат
- Байонет насадки C Mount (Colbor)
- Вес 1071 г