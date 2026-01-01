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Colbor W100 осветитель
Colbor W100 осветитель
Colbor W100 осветитель
Colbor W100 осветитель

Colbor W100 осветитель

Colbor
Артикул: MTG-3426

Colbor W100 осветитель. Портативный светодиодный осветитель с мощностью 100 Вт, создающий яркое и равномерное освещение. Диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K и высокий индекс цветопередачи CRI 97 гарантируют точную и естественную передачу цветов. Устройство обеспечивает освещенность 19.200 люкс на расстоянии 1 метра, имеет регулируемую яркость от 0% до 100% и угол светового потока 120°. Байонет - C Mount (Colbor).

Описание

Моноблок оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают надежность и удобство использования. Регулируемая цветовая температура позволяет быстро адаптировать свет под любые условия съемки, от теплых до холодных оттенков. Удобная панель управления и встроенный дисплей делают процесс настройки интуитивно понятным и быстрым, позволяя сосредоточиться на творческом процессе. Возможности управления включают как ручные настройки, так и дистанционное управление, что добавляет гибкости в работе

Этот осветитель отличается необычной компактной формой корпуса и легким весом, что делает его идеальным для мобильных съемок и студийного использования. Эргономичный дизайн и прочная конструкция обеспечивают долговечность устройства, а также удобство транспортировки и установки. W100 можно легко интегрировать в любые студийные установки, благодаря его универсальному креплению и совместимости с различными аксессуарами. Варианты питания включают как стандартные батареи, так и питание от сети, что добавляет удобства при работе в различных условиях.

Характеристики:

  • Вид осветителя моноблок
  • Особенности конструкции встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) 100 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700 — 6500
  • RGB режим Нет
  • TLCI 98
  • CRI 97
  • TM-30 Rf 94
  • TM-30 Rg 101
  • Угол светового потока 120 °
  • Питание сетевой адаптер, Type-C
  • Вход 20В/5A
  • Дополнительные функции управление через приложение
  • Имеет крепление 1/4"
  • Габариты 157 × 43 × 94 мм
  • Вес без упаковки 345 г
  • Материал АБС пластик, поликарбонат
  • Байонет насадки C Mount (Colbor)
  • Вес 1071 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой кабель
  • сетевой адаптер
  • отражатель рассеиватель
  • крышка диода

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