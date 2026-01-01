Colbor W100 осветитель

Описание

Моноблок оснащен передовыми технологиями, которые обеспечивают надежность и удобство использования. Регулируемая цветовая температура позволяет быстро адаптировать свет под любые условия съемки, от теплых до холодных оттенков. Удобная панель управления и встроенный дисплей делают процесс настройки интуитивно понятным и быстрым, позволяя сосредоточиться на творческом процессе. Возможности управления включают как ручные настройки, так и дистанционное управление, что добавляет гибкости в работе

Этот осветитель отличается необычной компактной формой корпуса и легким весом, что делает его идеальным для мобильных съемок и студийного использования. Эргономичный дизайн и прочная конструкция обеспечивают долговечность устройства, а также удобство транспортировки и установки. W100 можно легко интегрировать в любые студийные установки, благодаря его универсальному креплению и совместимости с различными аксессуарами. Варианты питания включают как стандартные батареи, так и питание от сети, что добавляет удобства при работе в различных условиях.

Характеристики: