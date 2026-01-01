Colbor CL100 v2 Updated осветитель

Описание

Модель отлично подойдет для замедленной съёмки, ведь скорость мерцания 240fps, благодаря чему отсутствует эффект стробоскопа. Также моноблок имеет несколько FX режимов для разнообразных световых эффектов.

Уникальный режим усиления позволяет повысить мощность осветителя на 20%. На 60 секунд вы получите 120Вт.

Контролировать осветитель можно при помощи приложения на смартфоне. Для ручной настройки параметров на задней панели предусмотрен дисплей и органы управления.

Характеристики: