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Colbor CL100 v2 Updated осветитель
Colbor CL100 v2 Updated осветитель
Colbor CL100 v2 Updated осветитель
Colbor CL100 v2 Updated осветитель

Colbor CL100 v2 Updated осветитель

Colbor
Артикул: MTG-3411

Colbor CL100 v2 Updated осветитель. Обновленная версия лишилась недостатков оригинальной модели, сохранив привлекательную цену. Портативный моноблок на 100Вт с высоким показателем цветопередачи. Модель оснащена интеллектуальной системой контроля температуры, а также режиму повышенной мощности. Корпус из АБС пластика позволил значительно снизить вес устройства, до 1.1кг. 

Описание

Модель отлично подойдет для замедленной съёмки, ведь скорость мерцания 240fps, благодаря чему отсутствует эффект стробоскопа. Также моноблок имеет несколько FX режимов для разнообразных световых эффектов.

Уникальный режим усиления позволяет повысить мощность осветителя на 20%. На 60 секунд вы получите 120Вт.

Контролировать осветитель можно при помощи приложения на смартфоне. Для ручной настройки параметров на задней панели предусмотрен дисплей и органы управления.

Характеристики:

  • Вид осветителя моноблок
  • Особенности конструкции встроенный дисплей
  • Мощность (макс) 100 Вт
  • Светодиоды COB
  • Диапазон цветовой температуры 2700-6500 K
  • RGB режим Нет
  • CRI 97
  • FX режимы Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Pulsing/Pulse, Explosion/Boom, Welding/Electric Soldering, SOS, Flash
  • Питание сетевой адаптер
  • Вход 15-24В, 6.3A
  • Дополнительные функции управление через приложение, режим BOOST
  • Имеет крепление 5/8"
  • Габариты 202 × 116 × 117 мм
  • Вес товара без упаковки 1100 г
  • Материал АБС пластик
  • Байонет насадки Bowens
  • Вес 3653 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель
  • защитная крышка
  • сетевой адаптер
  • пульт
  • чехол

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