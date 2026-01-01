Colbor CL100-M осветитель

Модель отлично подойдет для замедленной съёмки, ведь скорость мерцания 240fps, благодаря чему отсутствует эффект стробоскопа. Также моноблок имеет несколько FX режимов для разнообразных световых эффектов.
Уникальный режим усиления позволяет повысить мощность осветителя на 20%. На 60 секунд вы получите 120Вт
Контролировать осветитель можно при помощи приложения на смартфоне. Для ручной настройки параметров на задней панели предусмотрен дисплей и органы управления
Характеристики:
- Вид осветителя моноблок
- Особенности конструкции встроенный дисплей
- Мощность (макс) 100 Вт
- Светодиоды COB
- Диапазон цветовой температуры 5600 K
- RGB режим Нет
- CRI 97
- FX режимы Faulty bulb/Bad bulb, Lightning, Pulsing/Pulse, Explosion/Boom, Welding/Electric Soldering, SOS, Flash
- Питание сетевой адаптер
- Вход 15-24В, 6.3A
- Дополнительные функции управление через приложение, режим BOOST
- Имеет крепление 5/8"
- Габариты 202 × 116 × 117 мм
- Вес без упаковки 1100 г
- Материал АБС пластик
- Байонет насадки Bowens
- Вес 3653 г