Aputure STORM 80c комплект осветителей 3 шт

Специально откалиброванный индиговый излучатель усиливает свечение материалов, создавая белый свет, идеально соответствующий естественному дневному свету и лампам накаливания. С показателем CRI 97+ и высокими значениями SSI, STORM 80c гарантирует выдающееся качество освещения.
Диапазон цветовой температуры от 1800 до 20000K — не имеет равных среди портативных осветителей. Устройство позволяет точно настраивать баланс зелёного оттенка в диапазоне +/-100%, обеспечивая адаптацию под любые профессиональные требования. Маленький, лёгкий и мощный, STORM 80c станет незаменимым инструментом на съемочной площадке или в студии.
Моноблок удивляет своей портативностью: размеры осветителя без крепления составляют всего 6”x4”x4” при весе 1 кг. Благодаря съемному кронштейну и универсальным точкам крепления (резьба 3/8"), его легко установить где угодно, включая самые сложные ракурсы.
STORM 80c оснащён уменьшенной версией системы Mini ProLock Bowens, которая обеспечивает надёжное крепление модификаторов света. Aputure предлагает модификаторы, совместимые с Mini ProLock, а также переходник на стандартный Bowens Mount, чтобы вы могли использовать любые аксессуары для достижения желаемого эффекта.
STORM 80c поддерживает различные варианты питания: от сети, V-mount батарей или Type-C. Дополнительно доступен аксессуар с держателем и креплением для батарей, что делает его особенно удобным для выездных съёмок. При этом осветитель защищён от пыли и влаги по стандарту IP65, что позволяет ему работать в любых погодных условиях, даже под проливным дождём.
Осветитель поддерживает современные способы управления, включая Sidus Mesh, CRMX и DMX, что делает его универсальным инструментом для профессионального освещения. Компактный размер, высокая мощность и удобство делают STORM 80c незаменимым помощником в любых условиях.
Характеристики: