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Amaran SM5c Extension удлинитель 5м
Amaran SM5c Extension удлинитель 5м
Amaran SM5c Extension удлинитель 5м
Amaran SM5c Extension удлинитель 5м

Amaran SM5c Extension удлинитель 5м

Amaran
Артикул: MTG-0511

Amaran SM5c Extension удлинитель 5м. Удлинитель для светодиодной ленты Amaran SM5c добавляет к общей длине еще 5 метров, в результате чего вы получите целых 10 метров RGB освещения. ВНИМАНИЕ : можно использовать только вместе с amaran SM5c.

Описание

Харктеристики:

  • Вид осветителя : лента
  • Мощность (макс) : 20 Вт
  • Цветовая температура : 3200 — 6500
  • RGB режим : Да
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • ВНИМАНИЕ : можно использовать только вместе с amaran SM5c

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Amaran SM5c (EU) светодиодная лента.

Светодиодная лента с возможностью тонкой настройки пиксельного RGB позволит создать необычное освещение в интерьере и креативно оформить сцену для съёмки. 300 умных диодов образуют 100 зон, цвет которых можно устанавливать отдельно.

9 820 ₽
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