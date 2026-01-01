Артикул: MTG-0511

Amaran SM5c Extension удлинитель 5м. Удлинитель для светодиодной ленты Amaran SM5c добавляет к общей длине еще 5 метров, в результате чего вы получите целых 10 метров RGB освещения. ВНИМАНИЕ : можно использовать только вместе с amaran SM5c.

