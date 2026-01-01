Харктеристики:
- Вид осветителя : лента
- Мощность (макс) : 20 Вт
- Цветовая температура : 3200 — 6500
- RGB режим : Да
- Дополнительные функции : управление через приложение
- ВНИМАНИЕ : можно использовать только вместе с amaran SM5c
Москва
Малая Семеновская 3с6
Amaran SM5c Extension удлинитель 5м. Удлинитель для светодиодной ленты Amaran SM5c добавляет к общей длине еще 5 метров, в результате чего вы получите целых 10 метров RGB освещения. ВНИМАНИЕ : можно использовать только вместе с amaran SM5c.
Харктеристики:
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Amaran SM5c (EU) светодиодная лента.
Светодиодная лента с возможностью тонкой настройки пиксельного RGB позволит создать необычное освещение в интерьере и креативно оформить сцену для съёмки. 300 умных диодов образуют 100 зон, цвет которых можно устанавливать отдельно.