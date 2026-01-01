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Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель
Amaran PT1c осветитель

Amaran PT1c осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0512

Aputure Amaran PT1c осветитель. 

Aputure Amaran PT1c - осветитель с автономным питанием и дистанционным управлением. Форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями, создавая лучший свет для любой ситуации. светителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Описание

Осветитель имеет встроенную батарею на 9.6 Втч, что обеспечивает до 70 минут работы на полной мощности и более 6 часов на минимальной. Подзарядить устройство можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery. Осветитель отлично подходит как для работы в студии, так и на улице.

Устройство имеет способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе, что дает огромный простор для творчества. В новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима и 9 классических спецэффектов освещения.

Характеристики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 8 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 370 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 75
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Угол светового потока : 180 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход : 5-20 В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора : 2600 мАч
  • Напряжение : 14.8 В
  • Энергия аккумулятора : 9.6 Втч
  • Время работы : 369 мин
  • Время зарядки : 110 мин
  • Имеет крепление : 3/8"
  • Габариты : 42 × 42 × 300 мм
  • Вес без упаковки : 315 г
  • Материал : АБС пластик
  • Защита : IP20

Комплектация

  • осветитель
  • зарядный кабель 1.1м
  • чехол

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