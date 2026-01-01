Amaran PT1c осветитель

Осветитель имеет встроенную батарею на 9.6 Втч, что обеспечивает до 70 минут работы на полной мощности и более 6 часов на минимальной. Подзарядить устройство можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery. Осветитель отлично подходит как для работы в студии, так и на улице.
Устройство имеет способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе, что дает огромный простор для творчества. В новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима и 9 классических спецэффектов освещения.
Характеристики:
- Вид осветителя : жезл
- Особенности конструкции : встроенный дисплей
- Мощность (макс) : 8 Вт
- Цветовая температура : 2700 — 10000
- RGB режим : Да
- Световой поток : 370 лм
- TLCI : 98
- CRI : 95
- CQS : 96
- SSI : 75
- SSI (Tungsten) : 85
- Угол светового потока : 180 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
- Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
- Вход : 5-20 В
- Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
- Ёмкость аккумулятора : 2600 мАч
- Напряжение : 14.8 В
- Энергия аккумулятора : 9.6 Втч
- Время работы : 369 мин
- Время зарядки : 110 мин
- Имеет крепление : 3/8"
- Габариты : 42 × 42 × 300 мм
- Вес без упаковки : 315 г
- Материал : АБС пластик
- Защита : IP20