Amaran PT1c осветитель

Описание

Осветитель имеет встроенную батарею на 9.6 Втч, что обеспечивает до 70 минут работы на полной мощности и более 6 часов на минимальной. Подзарядить устройство можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery. Осветитель отлично подходит как для работы в студии, так и на улице.

Устройство имеет способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе, что дает огромный простор для творчества. В новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима и 9 классических спецэффектов освещения.

Характеристики: