Amaran P60C RGBWW осветитель

Описание

Цветом и другими параметрами можно управлять как с помощью кнопок и рукояток на корпусе прибора, так и с помощью мобильного приложения Sidus Link, которое работает по Bluetooth. Несколько приборов формируют между собой сеть Sidus Mesh, поэтому проблемы с соединением не возникают даже при работе на больших локациях. В приложении можно управлять как отдельными приборами, так и группами приборов, а также подбирать цвета, сохранять сценарии работы освещения и так далее.

Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). Использование широко распространенных аккумуляторов NP-F обеспечивает высокую мобильность. Также можно использовать аккумулятор 12-16.8В, подключаемый через разъем D-Tap, но крепление для подобного аккумулятора (V-Mount или Gold Mount) нужно будет приобретать отдельно.

Рассеивающая панель Amaran P60c создана в форме сложной системы линз-рефлекторов, которая обеспечивает достаточно направленный поток света (угол рассеивания 45°) для работы на большой дистанции. В комплекте идет софтбокс 41 х 34 см, который смягчает свет и увеличивает угол рассеивания, а также соты к нему и сумка для переноски.

Характеристики: