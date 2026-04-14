Amaran F21c RGBWW гибкий осветитель V-mount.

Описание

В комплекте предусмотрен софтбокс с сотами и два рассеивателя при помощи которых вы сможете получить нужную плотность света. В настройках освещения можно выбрать один из 15 художественных эффектов.

Блок управления и питания вынесен отдельно и имеет адаптер V-mount аккумулятора для автономной работы. Его можно закрепить отдельно и выполнять настройку рабочих параметров даже если осветитель закреплен высоко. Предусмотрена возможность управления дистанционно, на расстоянии до 80м через смартфон, при помощи системы Sidus Link.

Характеристики: