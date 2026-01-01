Aputure Amaran AL-HR672W LED-осветитель 5500K

В осветителе используются сверхъяркие светодиоды. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи (CRI - 95+), плавным регулированием яркости от 0 до 100%. Все это обеспечивают 672 сверхъярких светодиода.
Настройки и регулировка яркости осуществляется вручную (регулятором на корпусе осветителя) и с помощью пульта дистанционного управления. Радиус действия пульта - 100 метров. На пульте можно программировать управление до 4 групп осветителей и создавать 3 канала для отдельных приборов.
Информация по заряду аккумулятора и уровню яркости выводится на небольшой дисплей на задней панели.
Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F (2 аккумулятора F970 в комплекте).
Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.
Характеристики:
- мощность - 45 Вт
- кол-во светодиодов - 672
- цветовая температура - 5500 К
- индекс CRI - 95+
- регулировка яркости - от 0 до 100%, плавная
- угол освещения - 45 град.
- дисплей - есть
- питание осветителя - через адаптер (входит в комплект) или батареи типа NP-F (входят в комплект)
- тип крепления - 1/4"
- размер (с лирой) - 235x190x32 мм
- вес (с лирой) - 585 г