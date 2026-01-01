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Amaran 100d S осветитель
Amaran 100d S осветитель
Amaran 100d S осветитель
Amaran 100d S осветитель
Amaran 100d S осветитель

Amaran 100d S осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0519

Aputure Amaran 100d S осветитель.

Aputure Amaran 100D S - это осветитель, который способен выдавать до 34300 люкс на 1 м с гиперрефлектором. Гибкая система настройки позволит регулировать яркость от 0 - 100%. Модель имеет показатели CRI 95+, TLCI 95+. Байонет Bowens. 

Описание

Управлять работой Amaran 100d можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth. Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу.

Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс. Осветитель оснащен множеством встроенных эффектов освещения: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Устройство оборудовано креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure: Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта.

Характеристики: 

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 100 Вт
  • Цветовая температура : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 105 лм
  • TLCI : 99
  • CRI : 96
  • CQS : 92
  • SSI : 86
  • SSI (Tungsten) : 86
  • TM-30 Rf : 96
  • TM-30 Rg : 103
  • Яркость : 4300 лк
  • Угол светового потока : 105 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Fire, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : AC: 100 - 240В, 50/60 Гц, DC: 48В
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 207 × 115 × 115 мм
  • Вес без упаковки : 1887 г
  • Артикул производителя : APM021DA13
  • Материал : карбон
  • Температурный диапазон : -20°/45° C
  • Байонет насадки : Bowens
  • Длина кабеля : 1500 мм

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель 55°
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель Neutrik® 1.5 м

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