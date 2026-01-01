Amaran 100d S осветитель

Описание

Управлять работой Amaran 100d можно и с помощью смартфона. Подключение осуществляется через мобильное приложение Sidus Link по Bluetooth. Технология Sidus Mesh позволяет источникам света серии Aputure и Amaran автоматически подключаться друг к другу.

Модель быстро переключается между режимами, что существенно облегчает работу с устройством и ускоряет рабочий процесс. Осветитель оснащен множеством встроенных эффектов освещения: "Папарацци", "Фейерверк", "Молния", "Неисправная лампа", "ТВ", "Дыхание", "Вспышка", "Взрыв", "Огонь". Устройство оборудовано креплением Bowens Mount и совместим со всеми модификаторами освещения Aputure: Light Dome, Fresnel или Lantern, а также имеет держатель для фотозонта.

Характеристики: