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Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox
Артикул: DAN-9543

Комплект светодиодных осветителей Godox TL60-4 kit - это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL60, выдающие яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/спецэффектов, пульт дистанционного управления осветителями, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс для хранения и транспортировки.

Описание

Осветители имеют 14 специальных эффектов или 39 разновидностей световых сценариев, таких как световая имитация вспышки фотографа, цветного лазера, молнии, телевизора, свечи, проблесковых маячков, фейерверка и многого другого в нескольких скоростных вариантах.

В режиме имитаций гелевых фильтров пользователю доступны световых 40 режимов с регулируемой яркостью.

В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI≥ 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%.

В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).

Регулировка параметров осветителей может осуществляться как дистанционно, так и нажатием клавиш на панели. Дистанционное управление может выполняться при помощи комплектного пульта на частоте 2.4 Ггц, по протоколу DMX512 или по BlueTooth при помощи смартфона.

Пульт дистанционного управления RC-R9 предлагает на выбор 6 групп (A, B, C, D, E, F) и 16 каналов, чтобы управлять осветителями как в группах, так и по отдельности.

При использовании дополнительно приобретаемого пульта DMX можно управлять двумя комплектными осветителями как синхронно, так и независимо друг от друга. Можно создать сложную световую сцену с использованием одновременно нескольких световых эффектов. Например, мерцания огня камина и вспышки грозы, света лазера и проблескового маячка от полицейской машины, или любых по вашему выбору.

Также в режиме DMX один осветитель может выполняет функции ведущего, а другие ведомых устройств.

Приложение для смартфона Godox Light дает доступ к расширенным функциям управления светом. Например осветители в режиме Color picker могут выдавать освещение, цвет которого выбран по фотографии. Осветители также могут управляться как совместно, так и по отдельности.


Мощностьмакс 18Вт
Цветовая температура2700К…6500К
Яркость0%…100%
CRI/TLCI96/98
Режимы работыRGB, HIS (36000 цветов), Gel Filter (имитация гелевых фильтров), 15 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии)
Дистанционное управлениесмартфон/пульт 2.4G/DMX
Количество каналов32
Количество групп6
ID идентификатор99 (1-99)
Частотный диапазон радио/Bluetooth2400 - 2483,5 МГц
Мощность сигнала передатчикане более 100мВт
Модель пульта дистанционного управленияRC-R9
Питание пульта3,0В (2 батарейки ААА (в комплект не входят)
Частота беспроводной передачи2.4ГГц
Дальность управлениядо 50м с пультом RC-R9
Размеры пульта55х133х10мм
Вес пульта63г
Батарея питаниялитиевая 14,4В 2600мАч
Сетевой адаптер220В 50Гц/20В 2,4 А
Время работы от аккумулятора120мин (100% яркость)
Размеры осветителяØ48х750мм
Вес осветителя0.7кг
Размеры кейса760х350х85мм
Вес комплекта в кейсе7.0 кг
Размеры упаковки800х400х100мм
Вес с упаковкой7.6 кг

Комплектация

  • Осветитель TL60 – 4 шт
  • Сетевой адаптер – 4 шт
  • Сетевой кабель питания АС 5 м – 4 шт
  • Держатель сетевого адаптера на липучке (фиксирующая база и клипса-держатель) – 4 шт
  • Клипса-зажим пластиковый – 4 шт
  • Кабель RG45 DMX – 4 шт
  • Тросик металлический – 8 шт
  • Пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт
  • Кейс для хранения – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.

2 500 ₽
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