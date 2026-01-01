Godox TL60-4 Kit комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Осветители имеют 14 специальных эффектов или 39 разновидностей световых сценариев, таких как световая имитация вспышки фотографа, цветного лазера, молнии, телевизора, свечи, проблесковых маячков, фейерверка и многого другого в нескольких скоростных вариантах.
В режиме имитаций гелевых фильтров пользователю доступны световых 40 режимов с регулируемой яркостью.
В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI≥ 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%.
В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).
Регулировка параметров осветителей может осуществляться как дистанционно, так и нажатием клавиш на панели. Дистанционное управление может выполняться при помощи комплектного пульта на частоте 2.4 Ггц, по протоколу DMX512 или по BlueTooth при помощи смартфона.
Пульт дистанционного управления RC-R9 предлагает на выбор 6 групп (A, B, C, D, E, F) и 16 каналов, чтобы управлять осветителями как в группах, так и по отдельности.
При использовании дополнительно приобретаемого пульта DMX можно управлять двумя комплектными осветителями как синхронно, так и независимо друг от друга. Можно создать сложную световую сцену с использованием одновременно нескольких световых эффектов. Например, мерцания огня камина и вспышки грозы, света лазера и проблескового маячка от полицейской машины, или любых по вашему выбору.
Также в режиме DMX один осветитель может выполняет функции ведущего, а другие ведомых устройств.
Приложение для смартфона Godox Light дает доступ к расширенным функциям управления светом. Например осветители в режиме Color picker могут выдавать освещение, цвет которого выбран по фотографии. Осветители также могут управляться как совместно, так и по отдельности.
|Мощность
|макс 18Вт
|Цветовая температура
|2700К…6500К
|Яркость
|0%…100%
|CRI/TLCI
|96/98
|Режимы работы
|RGB, HIS (36000 цветов), Gel Filter (имитация гелевых фильтров), 15 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии)
|Дистанционное управление
|смартфон/пульт 2.4G/DMX
|Количество каналов
|32
|Количество групп
|6
|ID идентификатор
|99 (1-99)
|Частотный диапазон радио/Bluetooth
|2400 - 2483,5 МГц
|Мощность сигнала передатчика
|не более 100мВт
|Модель пульта дистанционного управления
|RC-R9
|Питание пульта
|3,0В (2 батарейки ААА (в комплект не входят)
|Частота беспроводной передачи
|2.4ГГц
|Дальность управления
|до 50м с пультом RC-R9
|Размеры пульта
|55х133х10мм
|Вес пульта
|63г
|Батарея питания
|литиевая 14,4В 2600мАч
|Сетевой адаптер
|220В 50Гц/20В 2,4 А
|Время работы от аккумулятора
|120мин (100% яркость)
|Размеры осветителя
|Ø48х750мм
|Вес осветителя
|0.7кг
|Размеры кейса
|760х350х85мм
|Вес комплекта в кейсе
|7.0 кг
|Размеры упаковки
|800х400х100мм
|Вес с упаковкой
|7.6 кг