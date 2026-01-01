images
images
Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп
Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп

Reddevil RDL1200FV осветитель без ламп

Reddevil
Артикул: DAN-5580

Осветитель Reddevil RDL1200FV, без ламп.

Люминесцентный осветительный прибор серии FV с выносным блоком управления. Комплектуется люминесцентными лампами Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 3200 К или Kinoflo T12/75w True Match световой температуры 5500 К. Управление включением ламп по схеме 1-1-1-1. Мощность составляет 300 Вт. Высокий индекс цветопередачи ламп, коэффициент цветопередачи CRI - 95. Внимание! Лампы в комплект не входят и приобретаются дополнительно.


Описание

Корпус прибора выполнен из авиационного сверхпрочного алюминия. Имеет черное антибликовое покрытие. Простой и удобный механизм замены ламп надежно их фиксирует и исключает самопроизвольное отключения.

Прибор имеет удобный механизм складывания шторок, благодаря чему возможно управлять световым потоком раскрывая шторки на более 180 градусов. Шторки надежно защищают установленные в световом приборе люминесцентные лампы при транспортировке.

Характеристики:

  • цоколь - T12
  • форм-фактор ламп - 122 см
  • требования к электропитанию - 220-240 В
  • тип лампы - люминесцентная
  • диммер (регулировка света) - Нет
  • размер - 1240х320х110 мм
  • вес - 6,5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.