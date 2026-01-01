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Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением
Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением

Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением

Godox
Артикул: OLE-3228

Магнитное крепление оснащено цоколем Е27 для использования с осветительными лампами Godox Knowled C7R и C10R. Также на корпусе имеется два отверстия под винт 1/4“для установки на штатив или стойку.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость - Knowled C7R и C10R
  • Цоколь - Е27
  • Крепление - отверстие 1/4" , магнитные вставки
  • Размер  75х42 мм
  • Вес 68 г

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