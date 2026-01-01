Godox Knowled CR-LS патрон с магнитным креплением

Характеристики:
- Совместимость - Knowled C7R и C10R
- Цоколь - Е27
- Крепление - отверстие 1/4" , магнитные вставки
- Размер 75х42 мм
- Вес 68 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Магнитное крепление оснащено цоколем Е27 для использования с осветительными лампами Godox Knowled C7R и C10R. Также на корпусе имеется два отверстия под винт 1/4“для установки на штатив или стойку.
Характеристики:
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