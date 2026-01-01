Visico VL-200Plus лампа импульсная

Grifon FT-DE200 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon DE-200 мощностью 200 Дж. Цветовая температура – 5600 ±200 К.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico VL-200 Plus – лампа импульсная для моноблока Visico VL-200 Plus. Мощность, Дж – 200.
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Grifon FT-DE200 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon DE-200 мощностью 200 Дж. Цветовая температура – 5600 ±200 К.
Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.