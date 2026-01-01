images
Visico VCHH-500/600 импульсная лампа

Visico VCHH-500/600 импульсная лампа

Visico
Артикул: DAN-0313

Visico VCHH-500/600 – сменная люминесцентная импульсная лампа. Используется со вспышками моделей VC-500/600 HH/HHLR.

Описание

Visico VCHH-500/600 импульсная лампа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

1 700 ₽
В корзину

Видео

Джон Фри (John Free) и &quot;Правило трех&quot; уличной фотографии
Джон Фри (John Free) и "Правило трех" уличной фотографии
Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.