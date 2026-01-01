Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
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Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25 мощностью 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp – галогенная лампа для приборов JINBEI DELICACY D200/D250. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников.