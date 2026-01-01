images
images
images
Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400
Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400
Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400

Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400

Visico
Артикул: NVF-8332

Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.

Описание

Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Арт. DAN-3336
Fotokvant BLD-25C светодиодная лампа 25 Вт Е27
Наличие
более 10 шт

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25 мощностью 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.

520 ₽
В корзину
-15 %
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Арт. NVF-6735
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 23 ч

Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp – галогенная лампа для приборов JINBEI DELICACY D200/D250. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников.

-15 %300 ₽
250 ₽
В корзину

Видео

Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Аббас
Аббас
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
БИЛЛ БРАНДТ – БРИТАНСКИЙ ФОТОГРАФ, КОТОРЫЙ СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ЛОНДОН
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.