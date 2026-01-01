Visico 8D3225FP-200W лампа для VT-300 и VT-400

Арт. DAN-3336

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25 мощностью 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.