Jinbei G9 50W Modeling Lamp галогенная лампа

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei G9 50W Modeling Lamp – галогенная пилотная лампа для приборов Jinbei DM2. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, мощность, W – 50. Цоколь G9.
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