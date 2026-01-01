images
Jinbei G9 50W Modeling Lamp галогенная лампа

Jinbei G9 50W Modeling Lamp галогенная лампа

Jinbei
Артикул: NVF-8292

Jinbei G9 50W Modeling Lamp – галогенная пилотная лампа для приборов Jinbei DM2. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, мощность, W – 50. Цоколь G9.

Описание

Jinbei G9 50W Modeling Lamp галогенная лампа

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.