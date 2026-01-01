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Grifon ML-09 галогенная лампа для QL-1000

Grifon ML-09 галогенная лампа для QL-1000

Grifon
Артикул: NVF-9772

Grifon ML-09 - галогенная лампа для QL-1000.

Лампа предназначена для использования с галогенным осветителем Grifon QL-1000. Подойдет для всех приборов постоянного света мощность. 1000 Вт, кроме Raylab Xenos.

Мощность лампы- 1000 Вт, напряжение - 240 В. Лампа имеет цоколь стандарта G9.5, контакты одной толщины. Цветовая температура - 3200 K.

Описание

Grifon ML-09 галогенная лампа для QL-1000

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