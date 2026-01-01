Grifon FT-AR 400 лампа импульсная для LED AR 400

Описание

Принцип действия импульсной лампы Grifon FT-AR-400 заключается в свечении плазмы, которое происходит после искрового разряда в инертном газе. Краткосрочные световые импульсы позволяют получить цветовую температуру, сопоставимую с солнечным светом. Это в разы повышает качество цветопередачи фотоснимков. Grifon FT-AR-400 позволяет точно контролировать длительность вспышек сверхвысокой интенсивности.

Особенностью работы данной лампы являются высокие параметры напряжения и выделяемого тепла. Поэтому при работе с ней следует соблюдать следующие правила: производить замену лампы, только отключив ее от электросети; не хранить рядом горючие материалы и жидкости; перед манипуляцией с лампой проследить, чтобы она была выключенной в течение 15 минут как минимум; беречь лампу от попадания жидкости и загрязнений.

Характеристики: