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Grifon FT-AR 400 лампа импульсная для LED AR 400

Grifon FT-AR 400 лампа импульсная для LED AR 400

Grifon
Артикул: MTG-0179

Импульсная лампа Grifon FT-AR-400 является основным элементом студийной вспышки AR-400. Формирует профессиональное студийное освещение. Она незаменима для различных видов профессиональной съемки, например, при получении высококачественных фотопортретов.

Описание

Принцип действия импульсной лампы Grifon FT-AR-400 заключается в свечении плазмы, которое происходит после искрового разряда в инертном газе. Краткосрочные световые импульсы позволяют получить цветовую температуру, сопоставимую с солнечным светом. Это в разы повышает качество цветопередачи фотоснимков. Grifon FT-AR-400 позволяет точно контролировать длительность вспышек сверхвысокой интенсивности.

Особенностью работы данной лампы являются высокие параметры напряжения и выделяемого тепла. Поэтому при работе с ней следует соблюдать следующие правила: производить замену лампы, только отключив ее от электросети; не хранить рядом горючие материалы и жидкости; перед манипуляцией с лампой проследить, чтобы она была выключенной в течение 15 минут как минимум; беречь лампу от попадания жидкости и загрязнений.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 400 W
  • полная мощность (1/1) - примерно 450 вспышек
  • режим М/S1/S2 - 1/128~1/1
  • режим RPT - 1/128 ~ 1/4
  • цветовая температура - 5600 K
  • 100% LED-яркость, LUX (0,5 м) - 440

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