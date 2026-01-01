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-10 %
Godox FT-GS200II лампа импульсная для GS200II

Godox FT-GS200II лампа импульсная для GS200II

Godox
Артикул: DAN-4222

Лампа импульсная Godox FT-GS200II для вспышки GS200II.

Импульсная лампа мощностью 200 Вт для вспышки GS200II.

Описание

Godox FT-GS200II лампа импульсная для GS200II

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в наличии 4-10 шт
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